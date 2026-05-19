Saint-Philbert-des-Champs

Concert de Gospel

Eglise Saint-Philbert-des-Champs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Groupe Gospel Together

Ça va swinguer !

Ce joli concert de gospel va transporté le public grâce à des chants vibrants d’énergie, de partage et d’émotion pure. .

Eglise Saint-Philbert-des-Champs 14130 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Gospel

Gospel Together Group

L’événement Concert de Gospel Saint-Philbert-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Terre d’Auge Tourisme