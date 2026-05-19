Concert de Gospel Saint-Philbert-des-Champs
Concert de Gospel Saint-Philbert-des-Champs dimanche 7 juin 2026.
Saint-Philbert-des-Champs
Concert de Gospel
Eglise Saint-Philbert-des-Champs Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Groupe Gospel Together
Ça va swinguer !
Ce joli concert de gospel va transporté le public grâce à des chants vibrants d’énergie, de partage et d’émotion pure. .
Eglise Saint-Philbert-des-Champs 14130 Calvados Normandie
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English : Concert de Gospel
Gospel Together Group
L’événement Concert de Gospel Saint-Philbert-des-Champs a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Terre d’Auge Tourisme