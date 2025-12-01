Concert de Gospel Sanary-sur-Mer
Concert de Gospel Sanary-sur-Mer mardi 16 décembre 2025.
Concert de Gospel
Place de la Tour Sanary-sur-Mer Var
Début : 2025-12-16 17:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Laissez la magie du Gospel vous transporter…
Le mardi 16 décembre à 17h sur le port devant la fontaine de la Tour, un concert envoûtant vous attend !
Place de la Tour Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
English : Gospel Concert
Let the magic of gospel music transport you…
On Tuesday, December 16 at 5 p.m. at the port in front of the Tour fountain, a spellbinding concert awaits you!
German : Gospelkonzert
Lassen Sie sich von der Magie des Gospels verzaubern…
Am Dienstag, den 16. Dezember um 17 Uhr erwartet Sie am Hafen vor dem Brunnen der Tour ein bezauberndes Konzert!
Italiano : Concerto gospel
Lasciatevi trasportare dalla magia del Gospel…
Martedì 16 dicembre alle 17:00 sul porto davanti alla fontana della Torre vi aspetta un concerto incantevole!
Espanol : Concierto de góspel
Déjese llevar por la magia del góspel…
El martes 16 de diciembre a las 17:00 h, en el puerto, frente a la fuente de la Torre, le espera un concierto fascinante.
