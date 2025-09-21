Concert de Gospel Team – Journées Européennes du Patrimoine Eglise saint Clément Wasquehal

Concert de Gospel Team – Journées Européennes du Patrimoine Dimanche 21 septembre, 16h30 Eglise saint Clément Nord

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sonorités créoles et africaines, des Etats-Unis à l’Europe, GOSPEL TEAM offre un voyage aux couleurs du monde. Les sept chanteurs·ses revisitent avec modernité et créativité des standards des églises américaines aux accents urban & world, avec une pincée d’humour… À consommer sans modération dans le cadre de Fiesta, en partenariat avec Jazz en Nord.

Eglise saint Clément 3 Rue Clément Béthune 1, 59290 Wasquehal Wasquehal 59290 Le Capreau Nord

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez profiter du concert de Gospel Team dans l’église St Clément de Wasquehal ! fiesta lille3000

