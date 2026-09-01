Informations pratiques

Valigny

Concert de Gospel

église Valigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion de la fête patronale de Valigny, un concert de Gospel par l’ensemble vocal berruyer Scherzo Gospel aura lieu à 17h à l’église. Des pâtisseries et rafraichissements seront proposés lors de l’entracte.

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église Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 96 08

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English :

As part of Valigny’s patron saint’s day celebration, a gospel concert by the Bourges-based vocal ensemble Scherzo Gospel will take place at 5:00 p.m. at the church. Pastries and refreshments will be served during the intermission.

L’événement Concert de Gospel Valigny a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme