Concert de Gospel Valigny
samedi 12 septembre 2026 · Valigny
Informations pratiques
Valigny
Concert de Gospel
église Valigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
A l’occasion de la fête patronale de Valigny, un concert de Gospel par l’ensemble vocal berruyer Scherzo Gospel aura lieu à 17h à l’église. Des pâtisseries et rafraichissements seront proposés lors de l’entracte.
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église Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 96 08
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English :
As part of Valigny’s patron saint’s day celebration, a gospel concert by the Bourges-based vocal ensemble Scherzo Gospel will take place at 5:00 p.m. at the church. Pastries and refreshments will be served during the intermission.
L’événement Concert de Gospel Valigny a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme
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