Concert de gospel Verteuil-d’Agenais

Concert de gospel

Église Saint-Eutrope Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’ensemble vocal Trait d’Union propose un concert de gospel à l’église de Verteuil.

Église Saint-Eutrope Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 80 05

English : Concert de gospel

The Trait d’Union vocal ensemble presents a gospel concert at Verteuil church.

