Concert de gospel Verteuil-d’Agenais
Église Saint-Eutrope Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-12
L’ensemble vocal Trait d’Union propose un concert de gospel à l’église de Verteuil.
Église Saint-Eutrope Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 80 05
English : Concert de gospel
The Trait d’Union vocal ensemble presents a gospel concert at Verteuil church.
