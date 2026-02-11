Concert de Gospel’etan + Giwyze Rue Jean Urruty Saint-Palais

Concert de Gospel’etan + Giwyze

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Gospel’Etan, première chorale de gospel du Pays basque, et Giwyze vous proposent un concert Gospel-Jazz empreint d’émotion et d’énergie. Entre tradition et modernité, des voix puissantes, portées par les harmonies du piano et du saxophone, invitent le public à un moment de partage, de ferveur et de joie. De Oh Happy Day à Oh When the Saints , impossible de ne pas se laisser emporter… vous ne saurez plus où donner de la tête ! Durée du concert 90 minutes. .

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20 complexesaintlouis@gmail.com

