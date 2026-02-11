Concert de Gospel’etan + Giwyze Rue Jean Urruty Saint-Palais
Concert de Gospel’etan + Giwyze Rue Jean Urruty Saint-Palais samedi 21 février 2026.
Concert de Gospel’etan + Giwyze
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Gospel’Etan, première chorale de gospel du Pays basque, et Giwyze vous proposent un concert Gospel-Jazz empreint d’émotion et d’énergie. Entre tradition et modernité, des voix puissantes, portées par les harmonies du piano et du saxophone, invitent le public à un moment de partage, de ferveur et de joie. De Oh Happy Day à Oh When the Saints , impossible de ne pas se laisser emporter… vous ne saurez plus où donner de la tête ! Durée du concert 90 minutes. .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20 complexesaintlouis@gmail.com
