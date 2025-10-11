Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble ARPADOR Le Bourg Le Tronquay
Le Bourg Eglise Le Tronquay Calvados
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11 19:30:00
2025-10-11
Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble ARPADOR.
La commune du Tronquay et l’ADTLB vous invitent à un concert donné par l’Ensemble de Gospels ARPADOR, dirigé par sa fondatrice Isabelle HANOUT.
L’ensemble vocal ARPADOR est une chorale d’une cinquantaine de chanteurs, créée à Caen en 1992.
Ce concert sera consacré à des Gospels et Negro Spirituals, ces chants religieux traditionnels américains, pour lesquels ARPADOR a suivi de nombreux stages auprès de la célèbre chanteuse et organiste américaine Rhoda SCOTT.
Le rythme, la joie communicative d’ARPADOR ont fait toute sa réputation. Une soirée pleine de joie vous attend donc !
Concert réalisé avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom.
Gratuit Libre participation .
Le Bourg Eglise Le Tronquay 14490 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr
English : Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble ARPADOR
Concert of Gospel and Negro Spirituals by Ensemble ARPADOR.
German : Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble ARPADOR
Konzert mit Gospels und Negro Spirituals durch das Ensemble ARPADOR.
Italiano :
Concerto di Gospel e Negro Spirituals dell’ARPADOR Ensemble.
Espanol :
Concierto de Gospel y Negro Spirituals a cargo del Conjunto ARPADOR.
