Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble vocal ARPADOR Le Bourg Loucelles

Le Bourg Eglise Loucelles Calvados

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

2025-10-26

La commune de Loucelles et l’ADTLB vous invitent à un concert donné par l’Ensemble vocal ARPADOR, dirigé par sa fondatrice Isabelle HANOUT. Ce concert sera consacré à des Gospels et Negro Spirituals, ces chants religieux traditionnels américains.

L’ensemble vocal ARPADOR est une chorale d’une cinquantaine de chanteurs, créée à Caen en 1992.

Ce concert sera consacré à des Gospels et Negro Spirituals, ces chants religieux traditionnels américains, pour lesquels ARPADOR a suivi de nombreux stages auprès de la célèbre chanteuse et organiste américaine Rhoda SCOTT.

Le rythme, la joie communicative d’ARPADOR ont fait toute sa réputation. Une soirée pleine de joie vous attend donc !

Concert réalisé avec le soutien de la Communauté de communes Seulles Terre et Mer.

Gratuit Libre participation

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ .

English : Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble vocal ARPADOR

The commune of Loucelles and the ADTLB invite you to a concert by the Ensemble vocal ARPADOR, directed by its founder Isabelle HANOUT. The concert will feature Gospel and Negro Spirituals, traditional American religious songs.

German : Concert de Gospels et Negro Spirituals par l’Ensemble vocal ARPADOR

Die Gemeinde Loucelles und das ADTLB laden Sie zu einem Konzert des Vokalensembles ARPADOR ein, das von seiner Gründerin Isabelle HANOUT geleitet wird. Das Konzert ist den Gospels und Negro Spirituals gewidmet, den traditionellen amerikanischen Kirchenliedern.

Italiano :

Il Comune di Loucelles e l’ADTLB vi invitano a un concerto dell’Ensemble Vocale ARPADOR, diretto dalla sua fondatrice Isabelle HANOUT. Il concerto proporrà Gospel e Negro Spirituals, canti religiosi tradizionali americani.

Espanol :

El municipio de Loucelles y la ADTLB le invitan a un concierto del Conjunto Vocal ARPADOR, dirigido por su fundadora Isabelle HANOUT. En el concierto se interpretarán Gospel y Negro Spirituals, canciones religiosas tradicionales americanas.

