Concert de Grand Ensemble Filos Ciya Café Charbon Nevers

Vendredi 23 janvier au Café Charbon à NEVERS Concert de Grand Ensemble Filos Ciya à 20h.

Sept musicien·ne·s passionné·e·s qui explorent les traditions musicales de la Méditerranée orientale. Puisant dans les répertoires populaires grecs et kurdes, le groupe façonne un univers vibrant où se mêlent polyphonies féminines, percussions persanes et orientales et instruments emblématiques tels que le saz, le laouto, le daf ou la darbouka, de la mer Ionienne à la mer Égée.

Les voix, puissantes et sensibles, dialoguent avec la douceur du bansuri, l’énergie de la clarinette, la finesse du violon ou encore les timbres singuliers du violon baryton. En concert, FILOS propose une expérience immersive et généreuse tradition et création, respect du patrimoine et modernité des orchestrations.

Un concert qui viendra conclure l’exposition ‘Femmes Vie Liberté’ qui habille les murs du Café Charbon depuis octobre, en partenariat avec France-Kurdistan. .

