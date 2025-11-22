Concert de Grappelli my love (jazz) au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Concert de Grappelli my love (jazz) au Vox à St Christoly Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye samedi 22 novembre 2025.

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Aucun violoniste n’a marqué le monde du Jazz comme Stéphane Grappelli.

Le Trio jazz lui rend hommage et enregistre en 2024 son premier album dans l’optique de donner un aperçu le pus fidèle du jazz intime et sincère de l’homme au violon.

Des swings virtuoses aux douces ballades, le trio bordelais (David Abeijon au violon, Eddie Dhaini à la guitare, Aurélien Gody à la contrebasse) retrace les années marquant la carrière internationale de Stéphane Grappelli. .

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

