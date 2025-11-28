Concert de Guillaume au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert de Guillaume au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 28 novembre 2025.
Concert de Guillaume au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Une soirée musique pop rock au casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
English :
An evening of pop rock music at the casino
German :
Ein Abend mit Pop-Rock-Musik im Kasino
Italiano :
Una serata di musica pop rock al casinò
Espanol :
Una noche de música pop rock en el casino
