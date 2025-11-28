Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Guillaume au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert de Guillaume au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 28 novembre 2025.

Concert de Guillaume au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Une soirée musique pop rock au casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

An evening of pop rock music at the casino

German :

Ein Abend mit Pop-Rock-Musik im Kasino

Italiano :

Una serata di musica pop rock al casinò

Espanol :

Una noche de música pop rock en el casino

