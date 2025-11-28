Concert de Guillaume au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

Concert de Guillaume au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Une soirée musique pop rock au casino

.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

An evening of pop rock music at the casino

German :

Ein Abend mit Pop-Rock-Musik im Kasino

Italiano :

Una serata di musica pop rock al casinò

Espanol :

Una noche de música pop rock en el casino

L’événement Concert de Guillaume au Casino Jonzac a été mis à jour le 2025-11-04 par Offices de Tourisme de Jonzac