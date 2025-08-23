Concert de guitar et violon Lonlay-l’Abbaye

Concert de guitar et violon Lonlay-l'Abbaye samedi 23 août 2025.

Vieux Pressoirs Lonlay-l’Abbaye Orne

Début : 2025-08-23 17:00:00

fin : 2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

Depuis plus de trente cinq ans, Olivier Durand parcourt les scènes d’Europe et d’ailleurs, accompagnant aussi bien Little Bob qu’Elliott Murphy ou encore Luz Casal. Musicien sans barrière, il aime aussi expérimenter et se laisser aller à l’improvisation.

Melissa Cox est une violoniste, chanteuse et compositrice Australienne, connue pour sa maitrise des différends genres musicaux dont le jazz, la pop, le folk, le blues et la World music. En tant qu’interprète de

jazz, elle a tourné au Japon et en Chine. Elle a également accompagné Elliott Murphy sur scène et collaboré avec des artistes tels que Jeff Beck, Peter Green et Zucherro. .

Vieux Pressoirs Lonlay-l’Abbaye 61700 Orne Normandie +33 6 20 07 81 28 culturetloisirslonlay@gmail.com

