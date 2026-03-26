Concert de guitare classique | Benjamin Valette joue Piazzola Villers-Cotterêts

Concert de guitare classique | Benjamin Valette joue Piazzola

1 Place de l’École Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le talentueux Benjamin Valette propose deux master classes suivies d’un concert.

Au programme

– 10h à 12h30 master class réservée aux élèves de guitare de l’École de musique intercommunale

– 14h à 16h master class ouverte aux élèves de guitare de tout le département de l’Aisne

– 18h concert. Benjamin Valette joue Piazzolla de Roland Dyens (salle Berlioz)

Gratuit sur réservation

Qui est Benjamin Valette ?

Benjamin Valette commence la guitare à 7 ans avec Florentino Calvo. Cinq ans plus tard, il entre au Conservatoire au Rayonnement Régional de Paris dans la classe de Pedro Ibanez avec qui il se forme pendant une dizaine d’années.

Il intègre ensuite la classe de guitare de Roland Dyens au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris jusqu’au Master d’interprète et se perfectionne avec Judicaël Perroy. Suivront un Master de musique de chambre et un Master de pédagogie (formation CA). Il rencontre Manuel Barrueco, Ricardo Gallen, Zoran Dukic, Dusan Bogdanovic, Alberto Ponce, Olivier Chassain… lors de master classes.

Animé par le goût de transmettre, il est actuellement professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison (92) et lance en 2021 la chaîne YouTube Benjamin French Guitar.

Le talentueux Benjamin Valette propose deux master classes suivies d’un concert.

Au programme

– 10h à 12h30 master class réservée aux élèves de guitare de l’École de musique intercommunale

– 14h à 16h master class ouverte aux élèves de guitare de tout le département de l’Aisne

– 18h concert. Benjamin Valette joue Piazzolla de Roland Dyens (salle Berlioz)

Gratuit sur réservation

Qui est Benjamin Valette ?

Benjamin Valette commence la guitare à 7 ans avec Florentino Calvo. Cinq ans plus tard, il entre au Conservatoire au Rayonnement Régional de Paris dans la classe de Pedro Ibanez avec qui il se forme pendant une dizaine d’années.

Il intègre ensuite la classe de guitare de Roland Dyens au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris jusqu’au Master d’interprète et se perfectionne avec Judicaël Perroy. Suivront un Master de musique de chambre et un Master de pédagogie (formation CA). Il rencontre Manuel Barrueco, Ricardo Gallen, Zoran Dukic, Dusan Bogdanovic, Alberto Ponce, Olivier Chassain… lors de master classes.

Animé par le goût de transmettre, il est actuellement professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison (92) et lance en 2021 la chaîne YouTube Benjamin French Guitar. .

1 Place de l’École Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 52 30 ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

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English :

The talented Benjamin Valette offers two master classes followed by a concert.

On the program:

– 10 a.m. to 12:30 p.m.: master class reserved for guitar students from the École de musique intercommunale

– 2pm to 4pm: master class open to guitar students from all over the Aisne department

– 6pm: concert. Benjamin Valette plays Piazzolla by Roland Dyens (Salle Berlioz)

Free on reservation

Who is Benjamin Valette?

Benjamin Valette began playing guitar at the age of 7 with Florentino Calvo. Five years later, he entered the Conservatoire au Rayonnement Régional de Paris in the class of Pedro Ibanez, with whom he trained for ten years.

He then joined Roland Dyens?s guitar class at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, graduating with a Master?s degree in performance and perfecting his skills with Judicaël Perroy. This was followed by a Master of Chamber Music and a Master of Pedagogy (CA training). He met Manuel Barrueco, Ricardo Gallen, Zoran Dukic, Dusan Bogdanovic, Alberto Ponce, Olivier Chassain? during master classes.

Driven by a desire to pass on his knowledge, he is currently a teacher at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison (92), and in 2021 will launch the YouTube channel Benjamin French Guitar.

L’événement Concert de guitare classique | Benjamin Valette joue Piazzola Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Aisne Tourisme