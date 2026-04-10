Massignac

Concert de guitare classique

Église de Massignac Massignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association La Muse Émoi a le plaisir d’organiser un moment musical à l’église de Massignac, le samedi 2 mai à 20h30 avec Richard Arbus à la guitare classique.

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Église de Massignac Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 42 15 richard.arbus@yahoo.com

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English :

The association La Muse Émoi is delighted to host a musical event at Massignac church, on Saturday May 2 at 8:30pm, with Richard Arbus on classical guitar.

L’événement Concert de guitare classique Massignac a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine