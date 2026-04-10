Concert de guitare classique Massignac
Concert de guitare classique Massignac samedi 2 mai 2026.
Massignac
Concert de guitare classique
Église de Massignac Massignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association La Muse Émoi a le plaisir d’organiser un moment musical à l’église de Massignac, le samedi 2 mai à 20h30 avec Richard Arbus à la guitare classique.
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Église de Massignac Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 55 42 15 richard.arbus@yahoo.com
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English :
The association La Muse Émoi is delighted to host a musical event at Massignac church, on Saturday May 2 at 8:30pm, with Richard Arbus on classical guitar.
L’événement Concert de guitare classique Massignac a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Charente Limousine