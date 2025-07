Concert de guitare classique Rue du haut de Chaumont Mirecourt

Concert de guitare classique Rue du haut de Chaumont Mirecourt vendredi 1 août 2025.

Rue du haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Luis SORIA et María Natalia JURADO vous invitent à un voyage sonore mêlant musique classique, romantique, et chansons traditionnelles des Andes argentins.

Un événement chaleureux, accessible à tous, dans un lieu chargé d’histoire. Venez nombreux partager cette belle soirée musicale.

Organisé avec le soutien de la Ville de MirecourtTout public

Rue du haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22

English :

Classical guitar concert

Luis SORIA and María Natalia JURADO invite you on a sonic journey combining classical and romantic music with traditional songs from the Argentinian Andes.

A warm event, accessible to all, in a place steeped in history. Come one, come all to share this beautiful musical evening.

Organized with the support of the City of Mirecourt

German :

Konzert mit klassischer Gitarre

Luis SORIA und María Natalia JURADO laden Sie zu einer Klangreise ein, die klassische und romantische Musik mit traditionellen Liedern aus den argentinischen Anden verbindet.

Ein herzliches, für alle zugängliches Ereignis an einem geschichtsträchtigen Ort. Kommen Sie zahlreich, um an diesem schönen musikalischen Abend teilzunehmen.

Organisiert mit der Unterstützung der Stadt Mirecourt

Italiano :

Concerto di chitarra classica

Luis SORIA e María Natalia JURADO vi invitano a un viaggio sonoro che unisce la musica classica e romantica alle canzoni tradizionali delle Ande argentine.

Un evento caldo e accogliente, accessibile a tutti, in un luogo ricco di storia. Venite tutti a condividere questa meravigliosa serata musicale.

Organizzato con il sostegno della Città di Mirecourt

Espanol :

Concierto de guitarra clásica

Luis SORIA y María Natalia JURADO le invitan a un viaje sonoro que combina música clásica y romántica con canciones tradicionales de los Andes argentinos.

Un evento cálido y acogedor, accesible a todos, en un lugar cargado de historia. Vengan todos a compartir esta maravillosa velada musical.

Organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Mirecourt

