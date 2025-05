Concert de guitare classique – Riquewihr, 7 juin 2025 20:00, Riquewihr.

Evan Vercoutre vous invite à un temps musical où se mêlent éclat, poésie et liberté. Son programme éclectique allie l’énergie foisonnante du baroque, où les lignes vives et dansantes résonnent comme un dialogue intemporel, à la lumière méditerranéenne, avec ses couleurs chatoyantes et sa ferveur expressive, puis, l’élan lyrique de l’opéra sur six cordes, unissant virtuosité et théâtralité. Enfin, comme un souffle de liberté, des improvisations viendront tisser des passerelles entre ces univers, offrant des instants suspendus où la musique naît dans l’instant, imprévisible et vivante.

Evan Vercoutre invites you to a musical moment of brilliance, poetry and freedom. His eclectic program combines the abundant energy of the Baroque, where lively, dancing lines resonate like a timeless dialogue, with the Mediterranean light, with its shimmering colors and expressive fervor, and then the lyrical élan of opera on six strings, uniting virtuosity and theatricality. Finally, like a breath of freedom, improvisations will weave bridges between these universes, offering suspended moments where music is born in the moment, unpredictable and alive.

Evan Vercoutre lädt Sie zu einer musikalischen Zeit ein, in der sich Glanz, Poesie und Freiheit miteinander verbinden. Sein eklektisches Programm verbindet die überbordende Energie des Barock, in dem die lebhaften und tänzerischen Linien wie ein zeitloser Dialog klingen, mit dem mediterranen Licht, mit seinen schillernden Farben und seiner ausdrucksstarken Inbrunst, und dem lyrischen Schwung der Oper auf sechs Saiten, die Virtuosität und Theatralik vereint. Schließlich, wie ein Hauch von Freiheit, werden Improvisationen die Brücken zwischen diesen Welten schlagen, um einen Moment der Stille zu schaffen, in dem die Musik aus dem Moment heraus entsteht, unvorhersehbar und lebendig.

Evan Vercoutre vi invita a un’esperienza musicale che unisce brillantezza, poesia e libertà. Il suo eclettico programma combina l’abbondante energia del barocco, dove linee vivaci e danzanti risuonano come un dialogo senza tempo, con la luce del Mediterraneo, con i suoi colori scintillanti e il suo fervore espressivo, e poi lo slancio lirico dell’opera a sei corde, che unisce virtuosismo e teatralità. Infine, come un soffio di libertà, le improvvisazioni tesseranno ponti tra questi mondi, offrendo momenti sospesi in cui la musica nasce sul momento, imprevedibile e viva.

Evan Vercoutre le invita a una experiencia musical que combina brillantez, poesía y libertad. Su ecléctico programa combina la energía desbordante del Barroco, donde las líneas vivas y danzantes resuenan como un diálogo intemporal, con la luz mediterránea, con sus colores resplandecientes y su fervor expresivo, y luego el ímpetu lírico de la ópera a seis cuerdas, combinando virtuosismo y teatralidad. Por último, como un soplo de libertad, las improvisaciones tejerán puentes entre estos mundos, ofreciendo momentos suspendidos en los que la música nace en el momento, imprevisible y viva.

