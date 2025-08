Concert de guitare de Jean- Yves-Marie Tourbin Gourdon

Église Notre Dame des Neiges Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-08-12 20:30:00

En l’Église Notre Dame des Neiges , Ce lieu se prête admirablement à ce genre de prestation intimiste, et la guitare vous fera voyager dans le temps, grâce à son décor baroque et sa touchante simplicité.

Église Notre Dame des Neiges Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 12 90

English :

In the Church of Notre Dame des Neiges, the venue lends itself admirably to this kind of intimate performance, and the guitar will take you back in time, thanks to its baroque decor and touching simplicity.

German :

In der Kirche Notre Dame des Neiges , Dieser Ort eignet sich wunderbar für diese Art von intimer Darbietung, und die Gitarre wird Sie mit ihrem barocken Dekor und ihrer rührenden Schlichtheit auf eine Zeitreise mitnehmen.

Italiano :

La Chiesa di Notre Dame des Neiges è la cornice perfetta per questa performance intima, e la chitarra vi riporterà indietro nel tempo con il suo arredamento barocco e la sua toccante semplicità.

Espanol :

La iglesia de Notre Dame des Neiges es el escenario perfecto para esta actuación íntima, y la guitarra le hará retroceder en el tiempo con su decoración barroca y su conmovedora sencillez.

