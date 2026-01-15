Concert de guitare du conservatoire Maurice Ravel Médiathèque Virginia Woolf Paris

Concert de guitare du conservatoire Maurice Ravel Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 28 mars 2026.

Réservation conseillée :

– auprès d’un(e) bibliothécaire ;

– par téléphone (01 44 08 12 71) ;

– par courriel : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

L’espace d’une heure, les élèves du conservatoire Maurice Ravel interpréteront plusieurs morceaux à la guitare classique.
Le samedi 28 mars 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.

début : 2026-03-28T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975


