Concert de guitare du conservatoire Maurice Ravel Médiathèque Virginia Woolf Paris

L’espace d’une heure, les élèves du conservatoire Maurice Ravel interpréteront plusieurs morceaux à la guitare classique.

Le samedi 28 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

