CONCERT DE GUITARES – Castelnou, 5 juin 2025 17:00, Castelnou.

Pyrénées-Orientales

CONCERT DE GUITARES Castelnou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-05 17:00:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

Célébrez avec nous le 250e anniversaire de François de Fossa à l’occasion d’un concert hommage à l’église de Castelnou à 17h.

Interprètes Guadalupe Martín Pino et Riko Morita

Présentation de Guadalupe Martín Pino

Je m’appelle Guadalupe Martín Pi…

Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 72

English :

Join us in celebrating François de Fossa?s 250th birthday with a tribute concert at Castelnou church at 5pm.

Performers Guadalupe Martín Pino and Riko Morita

Presentation of Guadalupe Martín Pino

My name is Guadalupe Martín Pi…

German :

Feiern Sie mit uns den 250. Geburtstag von François de Fossa im Rahmen eines Tributkonzerts in der Kirche von Castelnou um 17 Uhr.

Dolmetscherinnen und Dolmetscher Guadalupe Martín Pino und Riko Morita

Vorstellung von Guadalupe Martín Pino

Mein Name ist Guadalupe Martín Pi…

Italiano :

Unitevi a noi per celebrare il 250° compleanno di François de Fossa con un concerto tributo nella chiesa di Castelnou alle 17.00.

Interpreti Guadalupe Martín Pino e Riko Morita

Presentazione di Guadalupe Martín Pino

Mi chiamo Guadalupe Martín Pino…

Espanol :

Celebre con nosotros el 250 aniversario de François de Fossa con un concierto homenaje en la iglesia de Castelnou a las 17:00 horas.

Intérpretes Guadalupe Martín Pino y Riko Morita

Presentación de Guadalupe Martín Pino

Me llamo Guadalupe Martín Pi…

