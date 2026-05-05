Concert de guitares classiques au Haut-Chitelet, Jardin d’altitude du Haut-Chitelet, Xonrupt-Longemer

Concert de guitares classiques au Haut-Chitelet Samedi 6 juin, 17h00 Jardin d’altitude du Haut-Chitelet Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Pour marquer l’ouverture de sa saison 2026, le Jardin d’altitude du Haut-Chitelet accueille un concert de plein air. Un petit ensemble de guitares classiques de l’École intercommunale de musique de Gérardmer prend place au cœur des collections, à 1 228 mètres d’altitude dans les Vosges.

Le temps d’un programme, les cordes dessinent un autre regard sur le végétal et les grands espaces vosgiens qui l’entourent.

Entrée aux tarifs habituels du jardin.

Jardin d’altitude du Haut-Chitelet route des Crêtes Col de la Schlucht, Xonrupt-Longemer, Vosges, Grand Est Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est 0329633146 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu [{« link »: « https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-du-haut-chitelet/infos-pratiques/tarifs »}] Dans un cadre naturel, à 1 228 m d’altitude, le jardin du Chitelet présente plus de 2500 plantes alpines des différentes régions montagneuses du monde. Une partie de la tourbière et de la hêtraie d’altitude est aménagée et permet la découverte de ces deux milieux originaux.

Pour marquer l’ouverture de sa saison 2026, le Jardin d’altitude du Haut-Chitelet accueille un concert de plein air. Un petit ensemble de guitares classiques de l’École intercommunale de musique de à…

© Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine