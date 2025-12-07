Concert de Gwennyn ENEZ Rue du Général de Gaulle Pontivy
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Spectacle celtique, chants, danses, lumières et broderies. .
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 35 12 02 48
