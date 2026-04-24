Concert de Gwennyn Rue de Rintru Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concert de Gwennyn

Rue de Rintru Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Accompagnée par ses trois musiciens, la chanteuse finistérienne Gwennyn (également autrice et compositrice) sera en concert à Morieux. Laissez-vous embarquer par ses rythmes électro pop rock celtique.

Concert organisé par l’association Art’Mor Zik de Morieux. .

Rue de Rintru Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 62 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Gwennyn Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor