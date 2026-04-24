Concert de Gwennyn Rue de Rintru Lamballe-Armor
Concert de Gwennyn Rue de Rintru Lamballe-Armor samedi 9 mai 2026.
Lamballe-Armor
Concert de Gwennyn
Rue de Rintru Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Accompagnée par ses trois musiciens, la chanteuse finistérienne Gwennyn (également autrice et compositrice) sera en concert à Morieux. Laissez-vous embarquer par ses rythmes électro pop rock celtique.
Concert organisé par l’association Art’Mor Zik de Morieux. .
Rue de Rintru Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 62 72
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English :
L’événement Concert de Gwennyn Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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