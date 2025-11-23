Concert de Hanakiv | Les Boréales Caen

Concert de Hanakiv | Les Boréales

Le Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 18:00:00

fin : 2025-11-23 19:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Hanakiv est une compositrice et pianiste estonienne qui crée une musique ambient méditative centrée sur le piano, intégrant des éléments de musique classique et électronique. Son premier album, Goodbyes, est sorti en 2023.

Hanakiv est une compositrice et pianiste estonienne qui crée une musique ambient méditative centrée sur le piano, intégrant des éléments de musique classique et électronique. Son premier album, Goodbyes, est sorti en 2023.

Hanakiv puise dans son amour de la nature — les magnifiques côtes et forêts estoniennes — et sa vie à Londres. Son héritage et son nouveau foyer l’inspirent, alors qu’elle navigue entre ces deux mondes opposés, entre une métropole animée et un petit pays empreint de nature. .

Le Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 15 36 36 contact@normandielivre.fr

English : Concert de Hanakiv | Les Boréales

Hanakiv is an Estonian composer and pianist who creates meditative ambient music centered on the piano, incorporating elements of classical and electronic music. Her debut album, Goodbyes, was released in 2023.

German : Concert de Hanakiv | Les Boréales

Hanakiv ist eine estnische Komponistin und Pianistin, die eine meditative, klavierzentrierte Ambient-Musik schafft, die Elemente der klassischen und elektronischen Musik integriert. Ihr erstes Album Goodbyes wurde 2023 veröffentlicht.

Italiano :

Hanakiv è un compositore e pianista estone che crea musica ambient meditativa incentrata sul pianoforte, incorporando elementi di musica classica ed elettronica. Il suo album di debutto, Goodbyes, è stato pubblicato nel 2023.

Espanol :

Hanakiv es un compositor y pianista estonio que crea música ambiental meditativa centrada en el piano, incorporando elementos de música clásica y electrónica. Su álbum de debut, Goodbyes, se publicó en 2023.

L’événement Concert de Hanakiv | Les Boréales Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par Calvados Attractivité