Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Chemin De Saint Etienne Istres dimanche 17 août 2025.
Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Dimanche 17 août 2025 de 20h à 21h30. Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône
Début : Dimanche 2025-08-17 20:00:00
2025-08-17
Un voyage musical et introspectif où chaque morceau est enrichi d’un texte et d’une illustration.
A l’image de son dernier album, « Welcome to Agartha », Thierry Bleton vous propose un concert qui vous emmène dans un voyage merveilleux grâce à sa musique et à la magie du lieu, une chapelle en pleine nature, dont le plafond ouvert laisse voir, à travers ses voûtes, le ciel étoilé. Une expérience à vivre, à écouter et à contempler. .
Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne
Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
A musical and introspective journey where each track is enriched by a text and an illustration.
German :
Eine musikalische und introspektive Reise, bei der jedes Stück mit einem Text und einer Illustration angereichert ist.
Italiano :
Un viaggio musicale e introspettivo in cui ogni brano è arricchito da un testo e da un’illustrazione.
Espanol :
Un viaje musical e introspectivo en el que cada tema se enriquece con un texto y una ilustración.
L’événement Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Istres a été mis à jour le 2025-06-03 par Office de Tourisme d’Istres