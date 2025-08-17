Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Chemin De Saint Etienne Istres

Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Chemin De Saint Etienne Istres dimanche 17 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Concert de Handpan à la chapelle Saint-Etienne Dimanche 17 août 2025 de 20h à 21h30. Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-17 20:00:00

fin : 2025-08-17 21:30:00

2025-08-17

Un voyage musical et introspectif où chaque morceau est enrichi d’un texte et d’une illustration.

A l’image de son dernier album, « Welcome to Agartha », Thierry Bleton vous propose un concert qui vous emmène dans un voyage merveilleux grâce à sa musique et à la magie du lieu, une chapelle en pleine nature, dont le plafond ouvert laisse voir, à travers ses voûtes, le ciel étoilé. Une expérience à vivre, à écouter et à contempler. .

Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

A musical and introspective journey where each track is enriched by a text and an illustration.

German :

Eine musikalische und introspektive Reise, bei der jedes Stück mit einem Text und einer Illustration angereichert ist.

Italiano :

Un viaggio musicale e introspettivo in cui ogni brano è arricchito da un testo e da un’illustrazione.

Espanol :

Un viaje musical e introspectivo en el que cada tema se enriquece con un texto y una ilustración.

