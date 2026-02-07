Concert de handpan Maison de Quartier La Locomotive Nantes
Concert de handpan Maison de Quartier La Locomotive Nantes mercredi 25 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Salle Quartier de la LocomotiveEn accès libre et gratuit Tout public
Les vibrations douces et mélodiques de cet instrument créent un climat apaisant, propice à la détente et à l’écoute
Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Maison de Quartier La Locomotive et trouvez le meilleur itinéraire