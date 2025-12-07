Concert de Hang Drum et goûter de Noël Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Concert de Hang Drum et goûter de Noël

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez découvrir un concert enchanteur entre Hang Drum et la mélodie des plantes au cœur de notre forêt de sapins en compagnie de nos chevaux (si le temps le permet) ou au cœur de l’église de Fages …

Sur réservation.

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24

English :

Come and discover an enchanting concert between Hang Drum and the melody of plants in the heart of our fir forest in the company of our horses (weather permitting) or in the heart of the Fages church?

Please book in advance.

German :

Entdecken Sie ein zauberhaftes Konzert zwischen Hang Drum und der Melodie der Pflanzen im Herzen unseres Tannenwaldes in Begleitung unserer Pferde (wenn das Wetter es zulässt) oder im Herzen der Kirche von Fages?

Mit Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire un concerto incantevole tra l’Hang Drum e la melodia delle piante nel cuore della nostra pineta in compagnia dei nostri cavalli (tempo permettendo) o nel cuore della chiesa di Fages?

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir un encantador concierto entre Hang Drum y la melodía de las plantas en el corazón de nuestro pinar en compañía de nuestros caballos (si el tiempo lo permite) o en el corazón de la iglesia de Fages?

Reserva obligatoria.

L’événement Concert de Hang Drum et goûter de Noël Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Labastide-Murat