Concert de Hansi Hinterseer

20 Rue de Hochfelden Kirrwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11 17:15:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Venez découvrir le concert de Hansi Hinterseer avec des numéros d’attraction du royal palace. Possibilité de savourer notre menu spécial après le concert.

20 Rue de Hochfelden Kirrwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 71 81 pmeyer@royal-palace.com

English :

Experience Hansi Hinterseer’s concert with attraction acts from the Royal Palace. Enjoy our special menu after the concert.

German :

Erleben Sie das Konzert von Hansi Hinterseer mit Attraktionsnummern aus dem Royal Palace. Es besteht die Möglichkeit, nach dem Konzert unser spezielles Menü zu genießen.

Italiano :

Venite a godervi il concerto di Hansi Hinterseer con le attrazioni del Palazzo Reale. Dopo il concerto potrete gustare il nostro menu speciale.

Espanol :

Ven a disfrutar del concierto de Hansi Hinterseer con atracciones del Palacio Real. Disfruta de nuestro menú especial después del concierto.

L’événement Concert de Hansi Hinterseer Kirrwiller a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre