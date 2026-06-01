Concert de Harmoni’Hom Briosne-lès-Sables
Concert de Harmoni’Hom Briosne-lès-Sables vendredi 26 juin 2026.
Briosne-lès-Sables
Concert de Harmoni’Hom
Église de Sables Briosne-lès-Sables Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
La commune de Briosne-lès-Sables invite l’Harmoni’Hom, voix d’hommes, et le guitariste Bastien Lapeyre, qui seront sous la direction de Gwenaëlle Lucas, pour un concert à l’église.
Participation libre au chapeau. .
Église de Sables Briosne-lès-Sables 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Concert de Harmoni’Hom Briosne-lès-Sables a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois