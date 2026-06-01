Briosne-lès-Sables

Concert de Harmoni’Hom

Église de Sables Briosne-lès-Sables Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

La commune de Briosne-lès-Sables invite l’Harmoni’Hom, voix d’hommes, et le guitariste Bastien Lapeyre, qui seront sous la direction de Gwenaëlle Lucas, pour un concert à l’église.

Participation libre au chapeau. .

Église de Sables Briosne-lès-Sables 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Concert de Harmoni’Hom Briosne-lès-Sables a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois