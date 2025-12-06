Concert de harpe au café-librairie Sur la Route à Huelgoat Huelgoat
1 rue des Cieux Huelgoat Finistère
Début : 2025-12-06 19:00:00
Le café-librairie Sur la Route à Huelgoat vous convie à un concert de Gwenaël Kerleo le 6 Décembre.
Sur réservation 09 86 48 38 01 .
1 rue des Cieux Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 9 86 48 38 01
