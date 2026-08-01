UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saules

Concert de harpe celtique et chants par Cécile Branche Rue de l’église Saules

vendredi 7 août 2026 · Rue de l'église · Saules

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de l'église
Adresse
Eglise
Ville
71390 Saules
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saules

Concert de harpe celtique et chants par Cécile Branche

Rue de l’église Eglise Saules Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Laissez-vous envoûter par un voyage musical au cœur des terres celtiques…

Dans une atmosphère empreinte de magie, la harpe celtique et la voix s’unissent pour vous transporter en Irlande et en Ecosse, à travers des mélodies ancestrales et envoûtantes. Au fil du concert, airs traditionnels et ballades se mêlent aux compositions enchanteresses de Cécile Branche, tissant un univers hors du temps, où la poésie rencontre la musique.

Entre douceur et mystère, chaque note résonne comme un écho des légendes d’autrefois, invitant l’âme à la rêverie et au voyage.

Un instant suspendu, où la harpe murmure et la voix enchante…   .

Rue de l’église Eglise Saules 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46  bibliosaintboil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de harpe celtique et chants par Cécile Branche

L’événement Concert de harpe celtique et chants par Cécile Branche Saules a été mis à jour le 2026-07-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II