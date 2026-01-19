Concert de harpe celtique Yoko’s Moulins

Concert de harpe celtique

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Concert par Emilie Farineau. Ouverture à 19h avec un buffet salé et sucré et une boisson pour un billet d’entrée. Chapeau pour l’artiste.

.

Yoko’s 97 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 69 99 26 yokos97rueallier@gmail.com

English :

Concert by Emilie Farineau. Opening at 7pm with a sweet and savory buffet and a drink for one ticket. Hats off to the artist.

L’événement Concert de harpe celtique Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région