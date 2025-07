Concert de harpe Route de Lisieux Dives-sur-Mer

Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-20 17:00:00

2025-07-20

Dans un lieu à l’acoustique idéale et particulièrement propice à la quiétude, laissez-vous bercer au son de la harpe de Sylvie Carroy.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir des chants du monde Araméens, Byzantins et Grégoriens.

Entrée libre.

Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : Concert de harpe

Let yourself be lulled to sleep by the sound of Sylvie Carroy’s harp, in a venue with ideal acoustics and particularly conducive to tranquillity.

Free admission.

German : Concert de harpe

Lassen Sie sich an einem Ort mit idealer Akustik, der besonders zur Ruhe einlädt, vom Klang der Harfe von Sylvie Carroy in den Schlaf wiegen.

Es wird auch die Gelegenheit sein, Gesänge aus aller Welt zu entdecken: aramäische, byzantinische und gregorianische Gesänge.

Eintritt frei.

Italiano :

In un ambiente dall’acustica ideale e particolarmente favorevole alla tranquillità, lasciatevi cullare dal suono dell’arpa di Sylvie Carroy.

Sarà anche l’occasione per scoprire canti di tutto il mondo: aramaico, bizantino e gregoriano.

Ingresso libero.

Espanol :

En un marco con una acústica ideal y especialmente propicio para la tranquilidad, déjese arrullar por el sonido del arpa de Sylvie Carroy.

También será la ocasión de descubrir cantos de todo el mundo: arameo, bizantino y gregoriano.

Entrada gratuita.

