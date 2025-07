CONCERT DE HARPE ERMITAGE SAINT ANTOINE DE GALAMUS Gorges de Galamus Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT DE HARPE ERMITAGE SAINT ANTOINE DE GALAMUS

Gorges de Galamus D7 Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Samedi 16 Aout à 18H00, dans la Chapelle troglodyte de l’Ermitage Saint Antoine de Galamus.

Concert de Harpe avec RONYA

Billetterie sur place 12€

Prévente sur Helloassos 10€ https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante

English :

Saturday August 16 at 6:00 pm, in the troglodyte chapel of the Hermitage of Saint Antoine de Galamus.

Harp concert with RONYA

Tickets on site 12?

Pre-sale on Helloassos 10? https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante

German :

Samstag, 16. August, 18.00 Uhr, in der Höhlenkapelle der Einsiedelei Saint Antoine de Galamus.

Harfenkonzert mit RONYA

Eintrittskarten vor Ort 12?

Vorverkauf auf Helloassos 10? https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante

Italiano :

Sabato 16 agosto alle 18.00, nella cappella troglodita dell’Eremo di Saint Antoine de Galamus.

Concerto d’arpa con RONYA

Biglietti in loco 12?

Prevendita su Helloassos 10? https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante

Espanol :

Sábado 16 de agosto a las 18:00 h, en la capilla troglodita de la ermita de Saint Antoine de Galamus.

Concierto de arpa con RONYA

Entradas in situ 12?

Venta anticipada en Helloassos 10? https://www.helloasso.com/associations/nashuar-terre-vivante

