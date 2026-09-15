Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Laissez-vous envoûter par la magie des cordes et entrez chez la comtesse d’Agrain pour une soirée musicale autour de sa harpe !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

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English :

Let yourself be enchanted by the magic of the strings and step into Countess d’Agrain’s home for a musical evening featuring her harp!

L’événement Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay