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Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

vendredi 11 décembre 2026 · Musée Crozatier · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Musée Crozatier
Adresse
2 rue Antoine Martin
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Puy-en-Velay

Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Laissez-vous envoûter par la magie des cordes et entrez chez la comtesse d’Agrain pour une soirée musicale autour de sa harpe !
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 

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English :

Let yourself be enchanted by the magic of the strings and step into Countess d’Agrain’s home for a musical evening featuring her harp!

L’événement Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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