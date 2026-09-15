Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
vendredi 11 décembre 2026 · Musée Crozatier · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Laissez-vous envoûter par la magie des cordes et entrez chez la comtesse d’Agrain pour une soirée musicale autour de sa harpe !
.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be enchanted by the magic of the strings and step into Countess d’Agrain’s home for a musical evening featuring her harp!
L’événement Concert de harpe : Le salon de la Comtesse d’Agrain Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Bibliothèque du Puy Sashiko Atelier de broderie japonaise Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 15 septembre 2026
- Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay 16 septembre 2026
- Rugissement grand spectacle de feu Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Brick a Drak concert d’ouverture des fêtes du Roi de l’Oiseau Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 17 septembre 2026
- Esperanza une fable pleine d’humour Salle de spectacle du Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 18 septembre 2026