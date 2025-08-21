Concert de harpe néo celtique et chant Église Notre Dame de bon secours Île-de-Batz

Concert de harpe néo celtique et chant Église Notre Dame de bon secours Île-de-Batz jeudi 21 août 2025.

Concert de harpe néo celtique et chant

Église Notre Dame de bon secours Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 19:00:00

fin : 2025-08-21 20:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Andrea Seki interprètera des morceaux de son dernier album « Lost memory of humanity » conçu comme un voyage sonore sur les vagues d’inspirations multidimensionnelles et vibratoires. .

Église Notre Dame de bon secours Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 74 86 11 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de harpe néo celtique et chant Île-de-Batz a été mis à jour le 2025-08-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX