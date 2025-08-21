Concert de harpe néo celtique et chant Église Notre Dame de bon secours Île-de-Batz
Concert de harpe néo celtique et chant Église Notre Dame de bon secours Île-de-Batz jeudi 21 août 2025.
Concert de harpe néo celtique et chant
Église Notre Dame de bon secours Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
2025-08-21 19:00:00
2025-08-21 20:30:00
2025-08-21
Andrea Seki interprètera des morceaux de son dernier album « Lost memory of humanity » conçu comme un voyage sonore sur les vagues d’inspirations multidimensionnelles et vibratoires. .
Église Notre Dame de bon secours Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne
