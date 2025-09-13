Concert de harpes celtiques et de flûtes irlandaises Dimitri Boekhoorn Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Dimitri Boekhoorn, docteur en Études celtiques, originaire des Pays-Bas, joue d’une multitude de harpes modernes et anciennes. Il interprète des compositions, de la musique traditionnelle celtique et d’ailleurs et de la musique ancienne.

Autodidacte, il utilise les ongles comme les « harpeurs » irlandais du Moyen-Âge. Invité régulier de festivals en Europe, il s’est produit avec Carlos Nuñez ou encore Jordi Savall.

En partenariat avec le Conservatoire de Musique de Quimperlé.

Tout public

Durée 1h .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

