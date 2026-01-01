Concert de harpes, musiques de films Nazelles-Négron

Concert de harpes, musiques de films

Rue de l’Église Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : Dimanche 2026-01-25 16:00:00

Assistez à un concert de harpes reprenant des musiques de films, le dimanche 25 janvier 2026.

Rue de l’Église Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

English : Harp concert, film music

Attend a harp concert featuring film music on Sunday, 25th January 2026.

