Concert de Hélène Grandsire Chanson française Café de la Forge Guillac

Concert de Hélène Grandsire Chanson française
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Hélène Grandsire chante les couleurs. Composé de 15 chansons (11 reprises et 4 créations), ce répertoire est né de l’envie d’évoquer les peintres et la couleur à travers la chanson. A 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
