Concert de Hélène Grandsire Chanson française Café de la Forge Guillac

Concert de Hélène Grandsire Chanson française

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Hélène Grandsire chante les couleurs. Composé de 15 chansons (11 reprises et 4 créations), ce répertoire est né de l’envie d’évoquer les peintres et la couleur à travers la chanson. A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Hélène Grandsire Chanson française Guillac a été mis à jour le 2026-02-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande