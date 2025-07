Concert de Hélène HOUZEL, violon et Marouan MANKAR-BENNIS, clavecin 12ème édition du Festival Les Embruns de Musique Eglise Isigny-sur-Mer

Eglise Castilly Isigny-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-30 18:30:00

fin : 2025-07-30 20:00:00

2025-07-30

Pour le concert d’Ouverture de la 12ème édition du Festival Les Embruns de Musique, nous vous convions à une soirée autour de la musique vocale religieuse de Vivaldi avec les Ensembles La Tempesta et Le Cénacle.

Entre 1713 et 1740, Vivaldi est compositeur principal de l’orphelinat Ospedale della Pieta de Venise. Selon les témoins de l’époque les jeunes filles orphelines sont élevées aux dépens de l’Etat, et on les exerce uniquement à exceller dans la musique. Aussi chantent-elles comme des anges, et jouent-elles du violon, de la flûte, de l’orgue, du hautbois…Pour elles, Vivaldi écrira de nombreux chefs-d’œuvre. L’ensemble la Tempesta et l’ensemble vocal Le Cénacle vous proposent de découvrir parmi ses œuvres les plus touchantes Le fervent Magnificat et le brillant Laudate Pueri Dominum.

La Tempesta a été fondée par le violoniste Patrick Bismuth, réunissant autour de lui des musiciens experts et talentueux dans le but de faire découvrir des musiques inouïes ou de relire avec audace et enthousiasme les chefs-d’œuvre du passé. La Tempesta, en petit (trio) ou grand effectif, a ainsi sillonné la France pour diffuser la musique instrumentale et vocale des XVIIème et XVIIIe siècles, avec le souci constant de contribuer au renouvellement du répertoire.

Fondé en 2019 sous l’impulsion du chanteur Stanislas Herbin, Le Cénacle rassemble des musiciens et chanteurs professionnels, normands d’origine ou d’adoption. Ils se sont donné comme mission de rendre le répertoire classique accessible au plus grand nombre par des programmes aux esthétiques musicales variées (du XVle siècle à nos jours), proposant compositions célèbres et œuvres rarement données en concert .

Festival organisé avec le soutien du Département du Calvados, d’Isigny Omaha Intercom, Seulles Terre et Mer, les communes hôtes, et l’appui logistique de l’ADTLB.

Eglise Castilly Isigny-sur-Mer 14330 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert de Hélène HOUZEL, violon et Marouan MANKAR-BENNIS, clavecin 12ème édition du Festival Les Embruns de Musique

For the opening concert of the 12th edition of the Festival Les Embruns de Musique, we invite you to an evening of Vivaldi’s religious vocal music with the Ensembles La Tempesta and Le Cénacle.

Between 1713 and 1740, Vivaldi was principal composer at the Ospedale della Pieta orphanage in Venice. According to witnesses of the time, the orphan girls were raised at the expense of the state, and trained solely to excel in music. They sang like angels, and played the violin, flute, organ, oboe, etc. Vivaldi wrote many masterpieces for them. Ensemble la Tempesta and vocal ensemble Le Cénacle invite you to discover some of his most moving works: The fervent Magnificat and the brilliant Laudate Pueri Dominum.

La Tempesta was founded by violinist Patrick Bismuth, bringing together expert and talented musicians with the aim of discovering unheard-of music or revisiting masterpieces of the past with audacity and enthusiasm. La Tempesta, in small (trio) or large ensembles, has criss-crossed France to spread the instrumental and vocal music of the 17th and 18th centuries, with a constant concern to contribute to the renewal of the repertoire.

Founded in 2019 under the impetus of singer Stanislas Herbin, Le Cénacle brings together professional musicians and singers, both from Normandy by birth and by adoption. Their mission is to make the classical repertoire accessible to as many people as possible, through programs of varied musical aesthetics (from the 15th century to the present day), featuring famous compositions and works rarely performed in concert.

Festival organized with the support of the Département du Calvados, Isigny Omaha Intercom, Seulles Terre et Mer, the host communes, and the logistical support of ADTLB.

German : Concert de Hélène HOUZEL, violon et Marouan MANKAR-BENNIS, clavecin 12ème édition du Festival Les Embruns de Musique

Für das Eröffnungskonzert der 12. Ausgabe des Festivals Les Embruns de Musique laden wir Sie zu einem Abend rund um Vivaldis religiöse Vokalmusik mit den Ensembles La Tempesta und Le Cénacle ein.

Zwischen 1713 und 1740 war Vivaldi der Hauptkomponist des Waisenhauses Ospedale della Pieta in Venedig. Zeitzeugen berichten, dass die Waisenmädchen auf Kosten des Staates erzogen wurden und dass man sie nur in der Musik ausbildete. Sie singen wie Engel und spielen Geige, Flöte, Orgel und Oboe… Vivaldi schrieb viele Meisterwerke für sie. Das Ensemble La Tempesta und das Vokalensemble Le Cénacle laden Sie ein, einige seiner berührendsten Werke zu entdecken: Das innige Magnificat und das brillante Laudate Pueri Dominum.

La Tempesta wurde von dem Geiger Patrick Bismuth gegründet, der erfahrene und talentierte Musiker um sich versammelt, um unerhörte Musik zu entdecken oder Meisterwerke der Vergangenheit mit Mut und Begeisterung neu zu interpretieren. La Tempesta ist in kleiner (Trio) oder großer Besetzung durch ganz Frankreich gereist, um Instrumental- und Vokalmusik des 17. und 18. Jahrhunderts zu verbreiten, immer mit dem Ziel, zur Erneuerung des Repertoires beizutragen.

Das 2019 auf Anregung des Sängers Stanislas Herbin gegründete Le Cénacle vereint professionelle Musiker und Sänger, die aus der Normandie stammen oder dort eine Wahlheimat haben. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das klassische Repertoire einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, indem sie Programme mit unterschiedlichen musikalischen Ästhetiken (vom 15. Jahrhundert bis heute) zusammenstellen und dabei berühmte Kompositionen und selten aufgeführte Werke anbieten.

Das Festival wird mit der Unterstützung des Département Calvados, Isigny Omaha Intercom, Seulles Terre et Mer, der Gastgebergemeinden und der logistischen Unterstützung des ADTLB organisiert.

Italiano :

Per il concerto di apertura del 12° Festival Les Embruns de Musique, vi invitiamo a una serata di musica vocale religiosa di Vivaldi con gli ensemble La Tempesta e Le Cénacle.

Tra il 1713 e il 1740, Vivaldi fu compositore principale dell’orfanotrofio dell’Ospedale della Pietà di Venezia. Secondo le testimonianze dell’epoca, le orfane venivano allevate a spese dello Stato e istruite esclusivamente per eccellere nella musica. Cantavano come angeli e suonavano il violino, il flauto, l’organo, l’oboe, ecc. Vivaldi scrisse per loro molti capolavori. L’ensemble La Tempesta e l’ensemble vocale Le Cénacle vi invitano a scoprire alcune delle sue opere più toccanti: Il fervente Magnificat e il brillante Laudate Pueri Dominum.

La Tempesta è stata fondata dal violinista Patrick Bismuth, che ha riunito un gruppo di musicisti esperti e di talento con l’obiettivo di scoprire nuova musica e rivisitare capolavori del passato con audacia ed entusiasmo. La Tempesta, in piccoli (trio) o grandi ensemble, ha percorso tutta la Francia diffondendo la musica strumentale e vocale del XVII e XVIII secolo, con l’obiettivo costante di contribuire al rinnovamento del repertorio.

Fondato nel 2019 sotto l’impulso del cantante Stanislas Herbin, Le Cénacle riunisce musicisti e cantanti professionisti della Normandia, sia di nascita che di adozione. La loro missione è rendere il repertorio classico accessibile al maggior numero possibile di persone attraverso programmi di varia estetica musicale (dal XV secolo ai giorni nostri), con composizioni famose e opere raramente eseguite in concerto.

Il festival è organizzato con il sostegno del Dipartimento del Calvados, di Isigny Omaha Intercom, di Seulles Terre et Mer, dei comuni ospitanti e con il supporto logistico dell’ADTLB.

Espanol :

Para el concierto inaugural del 12º Festival Les Embruns de Musique, le invitamos a una velada de música vocal religiosa de Vivaldi con los conjuntos La Tempesta y Le Cénacle.

Entre 1713 y 1740, Vivaldi fue compositor principal en el orfanato Ospedale della Pieta de Venecia. Según testigos de la época, las niñas huérfanas eran educadas a expensas del Estado y entrenadas únicamente para sobresalir en la música. Cantaban como ángeles y tocaban el violín, la flauta, el órgano, el oboe, etc. Vivaldi escribió muchas obras maestras para ellas. El conjunto La Tempesta y el conjunto vocal Le Cénacle le invitan a descubrir algunas de sus obras más conmovedoras: El ferviente Magnificat y el brillante Laudate Pueri Dominum.

La Tempesta, fundada por el violinista Patrick Bismuth, reúne a un grupo de músicos expertos y talentosos con el objetivo de descubrir nuevas músicas y revisitar obras maestras del pasado con audacia y entusiasmo. La Tempesta, en pequeños (trío) o grandes conjuntos, ha recorrido toda Francia difundiendo la música instrumental y vocal de los siglos XVII y XVIII, con el objetivo constante de contribuir a la renovación del repertorio.

Fundado en 2019 bajo el impulso del cantante Stanislas Herbin, Le Cénacle reúne a músicos y cantantes profesionales de Normandía, tanto de nacimiento como de adopción. Su misión es hacer accesible el repertorio clásico al mayor número de personas posible a través de programas de estética musical variada (desde el siglo XV hasta nuestros días), presentando composiciones famosas y obras raramente interpretadas en concierto.

El festival se organiza con el apoyo del Département du Calvados, Isigny Omaha Intercom, Seulles Terre et Mer, los municipios anfitriones y el apoyo logístico de la ADTLB.

