Concert de Helluvah au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Concert de Helluvah au 3c

Mardi 11 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-11 20:30:00

fin : 2025-11-11 22:30:00

2025-11-11

Retrouvez l’artiste Helluvah sur la scène du 3c ! Helluvah présente son dernier album, Fire Architecture .

Quelque part entre l’indie rock et la sonic pop (influences PJ Harvey / Fontains DC / Mansfield Tya / Interpol / Pixies), David Lynch et Ken Loach, le duo mêle sonorités eighties, déluges de guitares et ambiance dark tout en proposant des pop songs très mélodiques.



Plus d’une décennie de concerts en Europe et aux USA leur ont permis d’acquérir tant une expérience de la scène que de s’imprégner de paysages sonores éclectiques et enrichissants. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

Join artist Helluvah on stage at 3c! Helluvah presents its latest album, « Fire Architecture ».

German :

Treffen Sie den Künstler Helluvah auf der Bühne des 3c! Helluvah stellt sein aktuelles Album « Fire Architecture » vor.

Italiano :

Unitevi all’artista Helluvah sul palco della 3c! Helluvah presenta il suo ultimo album, Fire Architecture.

Espanol :

¡Únete al artista Helluvah en el escenario del 3c! Helluvah presenta su último álbum, « Fire Architecture ».

