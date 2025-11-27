Concert de I Muvrini Salle Lauga Bayonne

Concert de I Muvrini

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

I Muvrini est un diamant, un diamant brut.

Leur filiation n’est autre que celle d’une Terre-Source , leur terre qu’ils ne cessent de relier à tous les particuliers du monde, à tout ce qui fait que le monde a une âme. I Muvrini est un souffle d’âme. Comme un petit ruisseau ininterrompu, ils grandissent en défiant cette dévastation, ce sectarisme par le mépris des petites langues, assignées à avoir l’air exotique, ou à se taire, confinées à un renvoi exagéré au folklore, ou même à une tradition. En chantant dans une de ces langues marginalisées, interdites, diminuées, I Muvrini ouvrent un cercle qui semblait impossible, ils font tomber les barrières. Avec son best-of Avà e preferite, I Muvrini retrace sa riche carrière en 2 CD et 31 chansons. Ces 31 chansons symbolisent le grand voyage qui a permis à I Muvrini de tisser ce lien unique avec le public depuis plus de 40 ans. .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

L’événement Concert de I Muvrini Bayonne a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Bayonne