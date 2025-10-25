Concert de Ina Forsman Palais des Congrès Perros-Guirec

Concert de Ina Forsman Palais des Congrès Perros-Guirec samedi 25 octobre 2025.

Concert de Ina Forsman

Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Ina Forsman éblouit avec sa voix puissante au Centre Culturel Paul Bailliart, un rendez-vous musical à ne pas manquer pour les amateurs de blues et de soul. .

Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 80

