Concert de Ina Forsman Palais des Congrès Perros-Guirec samedi 25 octobre 2025.
Concert de Ina Forsman
Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Ina Forsman éblouit avec sa voix puissante au Centre Culturel Paul Bailliart, un rendez-vous musical à ne pas manquer pour les amateurs de blues et de soul. .
Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 80
