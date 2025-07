Concert de indigoblue Maison Bertrone Aulon

Concert de indigoblue Maison Bertrone Aulon jeudi 24 juillet 2025.

Concert de indigoblue

Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24 21:30:00

2025-07-24

Une exploration de l’écoute comme expérience sensorielle et relationnelle, révélant des formes de présences et d’attentions partagées. Dans un assemblage d’improvisation, d’interprétation live et d’enregistrements de terrain, se dessine un paysage sonore sensible et abstrait.

Le concert a lieu à la Maison Bertrone, nouveau lieu de l’association d’art contemporain Le Transfo. La Maison Bertrone est fléchée depuis le grand parking de l’église d’Aulon.

Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

An exploration of listening as a sensory and relational experience, revealing forms of presence and shared attentiveness. In a blend of improvisation, live performance and field recordings, a sensitive and abstract soundscape takes shape.

The concert takes place at the Maison Bertrone, a new venue for the contemporary art association Le Transfo. La Maison Bertrone is signposted from the large parking lot at Aulon church.

German :

Eine Erforschung des Zuhörens als sinnliche und relationale Erfahrung, die Formen der Präsenz und der geteilten Aufmerksamkeit offenbart. In einer Zusammenstellung von Improvisation, Live-Interpretation und Feldaufnahmen entsteht eine sensible und abstrakte Klanglandschaft.

Das Konzert findet in der Maison Bertrone statt, dem neuen Ort des Vereins für zeitgenössische Kunst Le Transfo. Das Maison Bertrone ist vom großen Parkplatz an der Kirche von Aulon aus ausgeschildert.

Italiano :

Un’esplorazione dell’ascolto come esperienza sensoriale e relazionale, che rivela forme di presenza e attenzione condivisa. Attraverso una combinazione di improvvisazione, performance dal vivo e registrazioni sul campo, prende forma un paesaggio sonoro sensibile e astratto.

Il concerto si svolge alla Maison Bertrone, la nuova sede dell’associazione d’arte contemporanea Le Transfo. La Maison Bertrone è segnalata dal grande parcheggio vicino alla chiesa di Aulon.

Espanol :

Una exploración de la escucha como experiencia sensorial y relacional, que revela formas de presencia y atención compartida. Mediante una combinación de improvisación, actuación en directo y grabaciones de campo, toma forma un paisaje sonoro sensible y abstracto.

El concierto tiene lugar en la Maison Bertrone, nueva sede de la asociación de arte contemporáneo Le Transfo. La Maison Bertrone está señalizada desde el gran aparcamiento situado junto a la iglesia de Aulon.

