Concert de Iz Alors au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Samedi 15 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Iz Alors (alias Isabelle Lorenzino) a grandi dans une famille de musiciens et joue du violon depuis l’âge de 6 ans. La musique a toujours fait partie de sa vie et, à 30 ans,

elle reprend ses études pour devenir musicienne intervenante en milieu scolaire.

C’est là qu’elle découvre l’écriture de chansons et apprend à jouer de la guitare. En accompagnant ses étudiants dans leurs projets musicaux, elle s’est affirmée en tant que chanteuse.



Iz Alors a donné vie à son projet d’autrice-compositrice-interprète en séjournant au Canada ces 2 dernières années. Elle a été sélectionnée pour participer à plusieurs festivals folk en Colombie-Britannique, avant la sortie d’un premier EP auto-produit, « Inconscients à la dérive ». De retour en France, elle est maintenant prête à raconter ses histoires au public marseillais en solo voix-guitare dans une ambiance intimiste, comme on peut le voir dans sa vidéo « Un concert à l’heure du goûter », sortie en octobre 2023.



Dans ses chansons, Iz Alors nous explique comment certaines espèces de guêpes et de figuiers vivent en symbiose, nous raconte ce qui se passe lorsqu’on voyage par le train de nuit, ou encore nous conte l’histoire de ce marionnettiste toujours un peu seul et triste. Elle aime les mots et les choisit avec soin, pour relever le défi de raconter toute une histoire en quelques minutes. Elle aime aussi aller chercher les tubes rocks qui ont bercé son adolescence et les apaiser avec sa voix douce et sa musique folk délicate. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

L’événement Concert de Iz Alors au 3c Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence