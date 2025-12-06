Concert de Jace au profit du Téléthon

Soirée musicale du Téléthon organisée par les Associations Dunoises

Les associations dunoises prolongent le plaisir et vous invitent, à l’occasion de leur 3ème édition du Téléthon, à un concert de Jace, Samedi 06 Décembre 2025 à 19h30 dans la salle polyvalente de l’Espace Bernard Boussard situé Rue de la Noraie.

Les associations de la commune comptent sur vous et vous attendent nombreux pour vous amuser, danser, chanter et vous régaler tout au long de cette soirée dédiée au Téléthon !!! .

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 66 64 20

English :

Telethon musical evening organized by Dunoises Associations

L’événement Concert de Jace au profit du Téléthon Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2025-11-27 par PIT LE DUNOIS