Concert de Jacques Tellitocci Musée de la Batterie Senones samedi 6 septembre 2025.

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

2025-09-06

Venez assister à un concert de batterie mémorable de Jacques Tellitocci sur le thème « vibraphone mon amour », qui nous conte sa relation intime avec son instrument en y ajoutant une touche d’humour !Tout public

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

English :

Come and enjoy a memorable drumming concert by Jacques Tellitocci on the theme of « vibraphone mon amour », as he recounts his intimate relationship with his instrument, with a touch of humour thrown in for good measure!

German :

Erleben Sie ein denkwürdiges Schlagzeugkonzert von Jacques Tellitocci zum Thema: « Vibraphon mon amour ». Er erzählt uns von seiner innigen Beziehung zu seinem Instrument und fügt eine Prise Humor hinzu!

Italiano :

Venite a godervi un memorabile concerto di batteria di Jacques Tellitocci sul tema « vibrafono mon amour », che racconta il suo rapporto intimo con il suo strumento, con un pizzico di umorismo in più!

Espanol :

Venga a disfrutar de un memorable concierto de batería de Jacques Tellitocci sobre el tema « vibraphone mon amour », en el que relatará su íntima relación con su instrumento, con un toque de humor

L’événement Concert de Jacques Tellitocci Senones a été mis à jour le 2025-07-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES