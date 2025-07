Concert de Jake Braunecker Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie

Concert de Jake Braunecker Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie vendredi 11 juillet 2025.

Concert de Jake Braunecker

Place du Carol Centre international du surréalisme & de la citoyenneté mondiale Maisons André Breton & Émile Joseph-Rignault Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

En provenance de son Kentucky natal, Jake Braunecker amène avec lui partout une myriade d’instruments acoustiques. Sa voix porte des mélodies teintées par l’amour, le voyage, l’exil, la joie, le tout saupoudré d’un brin de philosophie. Amateurs et amatrices de musique Folk et Country, tendez vos deux oreilles, car Jake vous régalera ! .

Place du Carol Centre international du surréalisme & de la citoyenneté mondiale Maisons André Breton & Émile Joseph-Rignault Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

English :

Organized by Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible

German :

Organisiert vom Maison André Breton, CISCM, in Partnerschaft mit dem Verein La Rose Impossible

Italiano :

Organizzato dalla Maison André Breton, CISCM, in partenariato con l’associazione La Rose Impossible

Espanol :

Organizado por la Maison André Breton, CISCM, en colaboración con la asociación La Rose Impossible

