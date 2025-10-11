Concert de James Bazard Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

James Bazard est une peinture voyageuse qui parcourt le monde en chantant. Il présente sur scène ses doutes, ses chants intimes, ses aspirations comme ses inspirations. Pourquoi décider d’être peinture quand on peut être humain ?Cette performance de 30 minutes fait lien avec la vidéo présentée dans l’exposition.James Bazard est imaginé par Pauline Rouet, Gauthier Andrieux-Chéradame et Félix Vayssade.Concert de James Bazard le samedi 11 octobre à 18h30–Bonus – Îlot des ÎlesAdresse : 36-42 Mail des Chantiers – 44200 NantesAccès : Tram 1 : Arrêt Chantiers NavalsBus 5 : Arrêt Quai des Antilles

