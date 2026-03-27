Concert de Jazz à Albas

Albas Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le groupe "The Rays" en concert à l'église d'Albas !

Le groupe "The Rays" en concert à l'église d'Albas !

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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 55

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English :

The band "The Rays" in concert at l'église d'Albas!

L’événement Concert de Jazz à Albas Albas a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot