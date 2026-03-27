Concert de Jazz à Albas Albas
Concert de Jazz à Albas Albas samedi 4 avril 2026.
Concert de Jazz à Albas
Albas Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le groupe "The Rays" en concert à l'église d'Albas !
Le groupe "The Rays" en concert à l'église d'Albas !
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 12 55
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English :
The band "The Rays" in concert at l'église d'Albas!
L’événement Concert de Jazz à Albas Albas a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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