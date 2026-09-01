CONCERT DE JAZZ A ARTCOBLAN ARTCOBLAN Blan
dimanche 27 septembre 2026 · ARTCOBLAN · Blan
Informations pratiques
Blan
CONCERT DE JAZZ A ARTCOBLAN
ARTCOBLAN 23 Route de Puylaurens Blan Tarn
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert en galerie !
Dimanche 27 septembre à 17h30, le Manu Forster Trio vous entraîne au cœur du jazz dans ce qu’il a de plus vibrant ! Porté par la contrebasse généreuse de Manu Forster, entouré de Thibaud Dufoy au piano et Jordi Léogé à la batterie, le trio rend un hommage inspiré au légendaire Ray Brown.
Swing irrésistible, complicité éclatante et improvisations pleines de finesse : les trois musiciens revisitent les grands standards avec une énergie communicative et une grande élégance.
Un concert où la virtuosité se met au service du plaisir de jouer… et de faire vibrer le public.
Tarif 18€ – Tarif réduit 15€* – Places limitées, achat préalable fortement conseillé !
*DE, RSA, AAH, moins de 16 ans, étudiants – Un justificatif pourra vous être demandé à l’entrée 18 .
ARTCOBLAN 23 Route de Puylaurens Blan 81700 Tarn Occitanie
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English :
Concert in the gallery!
L’événement CONCERT DE JAZZ A ARTCOBLAN Blan a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE